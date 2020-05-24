"Тюнинг. Обзор за май 2020"

Mansory

Audi RS6

Фирма Mansory из немецкого города Бранд известна на весь мир среди поклонников автомобильного тюнинга. Ведь ее основатель и владелец Курош Мансори является мастером эпатажа, он способен так переделать машину, что ее мама родная, пардон, главный конструктор не узнает. К его работам относятся с любовью или ненавистью, но никогда не остаются равнодушными. Вот и этот Audi RS6 вызывает самые разно­образные эмоции.

Модель едва успела появиться в продаже, а в ателье Mansory уже подготовили для нее очень агрессивный аэродинамический обвес. Так, передняя часть универсала преобразилась благодаря мощной «губе» и необычной накладке на решетку радиатора, а также вентиляционным прорезям в капоте. Как ни странно, обошлось без расширителей колесных арок, хотя новые массивные пороги, конечно, появились. Кормовая часть обзавелась гоночным диффузором и четверкой выхлопных труб странной угловатой формы. Завершают внешние пре­образования огромные 22-дюймовые кованые колеса с тоненькими полосками шин, больше похожих на изоленту. В салоне появились новый «мускулистый» руль, дополнительные карбоновые элементы, а также уникальная кожаная отделка.

Под капотом, как всегда у Mansory, про­изошли серьезные изменения, вряд ли положительно влияющие на ресурс силового агрегата. Стараниями мотористов ателье 4-литровая турбированная «восьмерка» прибавила с 600 л.с. и 800 Нм до 720 л.с. и 1000 Нм. В результате спортуниверсал стал разгоняться до первой «сотни» за 3,2 с, что на 0,4 с быстрее заводского экземпляра. О росте максимальной скорости ничего не сообщается. Единственное, что можно предположить, – она должна заметно превысить стоковые 305 км/ч.

Brabus

Mercedes-AMG G 63

Компания Brabus, главный офис которой располагается в немецком городе Боттроп, в рекламе не нуждается. Все потому, что она давно застолбила за собой звание самого авторитетного доводчика моделей Mercedes-Benz, поставив в свое время немало рекордов скорости, отмеченных даже в Книге рекордов Гиннесса. Сейчас представителей ателье рекорды, похоже, уже не волнуют, но и без интересных проектов они жить не могут. Например, таких, как Brabus 800 Adventure XLP.

В прошлом этот автомобиль звали Mercedes AMG G 63, что само по себе очень круто. Но специалистам из Боттропа этого показалось мало и они трансформировали внедорожник в совсем уж сногсшибательное транс­портное средство. Во-первых, его превратили в пикап, удлинив колесную базу на 0,5 м. Общая длина кузова при этом достигла 5,31 м, что на 0,69 м превосходит «донора». При этом в Brabus утверждают, что модифицированная рама по жесткости на кручение не уступает заводскому экземпляру. Во-вторых, дорожный просвет увеличили более чем вдвое (до 490 мм) благодаря установке портальных мостов. Дополнительно внедорожник получил встроенную лебедку и много другого навесного оборудования.

Мощность 4-литрового битурбированного V8 возросла с 585 до 800 л.с., а максимальный крутящий момент – с 850 до 1000 Нм. Разгон до 100 км/ч, правда, стал чуть медленнее (4,8 против 4,5 с ранее). Впрочем, ухудшение динамики надо признать несущественным, так как масса автомобиля приросла значительно. Максимальная скорость осталась на прежнем уровне и составляет 210 км/ч. Цена новинки – «всего ничего»: от 575 630 евро.

Keyvany

Lamborghini Urus

О немецкой тюнинговой компании Keyvany из Франкфурта раньше ничего слышно не было, хотя на сайте фирмы сообщается о «многолетнем опыте и профессионализме». Что ж, поверим на слово, тем более что ателье успело обзавестись несколькими дилерами в Германии, а также торговыми представительствами во Франции, Испании и США. Специализирует­ся компания на производстве высококачественных компонентов из углеродного волокна. Впрочем, представленный Lamborghini Urus может похвастаться не только карбоновым аэродинамическим обвесом, но и техническими доработками. Машина получила имя Keyrus, сложившееся из частей слов Keyvany и Urus.

Интересно, что представители ателье сами называют свою работу безумной. И, глядя на внешность суперкроссовера, в это можно поверить. Автомобиль буквально ощетинился карбоновыми навесными элементами, среди которых выделяются мощные расширители колесных арок, новый капот с вентиляционными прорезями, воздухозаборники в переднем бампере, «жабры» в крыльях, корпуса зеркал, накладные пороги, антикрыло на крыше, козырек-спойлер на пятой двери, а также нереальных размеров диффузор в заднем бампере. Огромные 24-дюймовые колеса прилагаются.

Представители ателье заявляют, что благодаря углепластику кроссовер сбросил в весе 75 кг. Хотя это не особенно важно, так как 4-литровый 8-цилиндровый турбомотор тоже получил инъекцию «допинга», из-за чего мощность увеличилась с 650 до 830 л.с., а максимальный крутящий момент прибавил с 850 до 1100 Нм. Соответственно, разгон до «сотни» улучшился с 3,6 до 3,3 с, а максимальная скорость возросла с 305 до 325 км/ч. Поистине суперкаровские показатели!

Vilner

BMW X7

Болгарская фирма Vilner, офис которой расположен в Софии, начала свою деятельность сравнительно недавно, но уже успела снискать популярность среди любителей эксклюзива. Дело в том, что ее мастера выполняют индивидуальные заказы, разрабатывая на базе «донора» практически другой автомобиль – с переделкой кузовных элементов и салона. Причем зачастую модель производится в единственном экземпляре. Но в этот раз специалисты из Софии клиентских заказов не реализовывали.

Причина доработки BMW X7 в том, что боссу Vilner Атанасу Вильнеру не понравилась отделка его салона. Он заявил, что раньше ни в одной модели BMW не встречал такого твердого пластика, причем расположенного в самых видных местах. Поэтому за дело пришлось взяться мастерам по кройке кожи, чтобы «одеть» в нее все неприглядные элементы. Кстати, Individual Alcantara Anthrazite – кожа, изначально используемая в отделке этого BMW, шефа Vilner тоже в восторг не привела, в связи с чем он распорядился заменить ее на эксклюзивную Individual Merino Tartufo.

Слово босса – закон. Посему кожаное облачение получили основания сидений, центральный тоннель на втором ряду, а также множество других деталей в нижней час­ти салона. Перешивке подвергли и заднюю часть передних сидений, на что ушло 2 м² материала. Часть элементов получила ромбовидную прострочку и вышитые логотипы Х7. Потолок отделали алькантарой – так же, как стойки кузова и верхнюю часть багажного отсека. Салон представили в черно-коричневой гамме, а ремни безопасности выкрасили в синий цвет. Дополнительный аксессуар – кожаная сумка – выполнена в стилистике интерьера.

ABT Sportsline

Audi RS6

Известное во всем мире ателье ABT Sportsline базируется в небольшом немецком городке Кемптен. А известно оно потому, что является старейшей тюнинговой компанией планеты. Доработками автомобилей в Кемптене занимаются с 1960 года, однако основатель фирмы Иоганн Абт улучшал ходовые качества лошадей еще в… 1896 году, изготавливая для них подковы. То есть опыта фирме не занимать, и он ее специалистам пригодился, когда они пустили «под нож» новейший супер­универсал Audi RS6.

Первым делом, конечно, мастера взялись за мотор. Их стараниями 4-литровая турбированная «восьмерка» прибавила в мощности с 600 до 740 л.с., а ее максимальный крутящий момент вырос с 800 до 920 Нм. Что конкретно делали с двигателем, мотористы АВТ не сообщили, зато заявили о том, что разгон до «сотни» сократился с 3,6 до 3,2 с, а максимальная скорость увеличилась с 305 до 320 км/ч. Дополнительно универсал получил спортивную подвеску с укороченными пружинами, что немного странно, так как заводской вариант уже оснащается спортивным шасси.

Внешний вид автомобиля тоже подвергся доработкам. Так, на переднем бампере теперь красуется мощная «губа», сокращаю­щая и без того уменьшенный дорожный просвет, по бокам появились новые пороги, а кормовая часть обзавелась мощным гоночным диффузором. Заводские овальные выхлопные патрубки заменили четырехствольным выхлопом. Дополнительные аэродинамические элементы появились на крыльях, бамперах, зеркалах и по бокам заднего стекла. И, разумеется, не обошлось без фирменных 22-дюймовых колес, без просвета заполнивших колесные арки. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом в 125 экземпляров.

Novitec

Maserati Levante

Немецкая фирма Novitec из города Штеттен занимается тюнингом совсем не немецких автомобилей. Просто ее основатель Вольфганг Хагедорн является страстным поклонником итальянских суперкаров – таких, как Ferrari, Lamborghini и Maserati. Вот и сейчас он не смог пройти мимо очередной новинки с Апеннинского полу­острова. Речь о спортивном кроссовере Maserati Levante.

В качестве подопытного экземпляра немецкие мастера использовали наиболее мощную модификацию Trofeo с 3,8-литровым турбированным V8 от Ferrari, развивающим 590 л.с. и 730 Нм. Этот силовой агрегат позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 3,9 с, а его максимальная скорость составляет 304 км/ч. Мотористы Novitec, естественно, данными показателями не удовлетворились и увеличили отдачу мотора до 625 л.с. и 820 Нм. Динамика и «максималка» улучшились, хотя и ненамного. Так, разгон до «сотни» сократился всего на одну десятую – до 3,8 с. Максимальная скорость возросла до 309 км/ч.

Для улучшения управляемости специалис­ты ателье поколдовали над модулем управления пневматической подвеской, и автомобиль «присел» на 25 мм, благодаря чему понизился его центр тяжести. Не обошлось и без перемен в дизайне. Прежде всего кроссовер получил накладки на колесные арки, благодаря которым его ширина выросла на 10 см спереди и на 12 см сзади. Не обошлось и без новых порогов, «горба» на капот, небольшого козырька-спойлера на пятой двери, а также оригинальных 22-дюймовых колесных дисков с низкопрофильной резиной. Аэродинамический обвес изготовлен из углеволокна и может быть окрашен в цвет кузова.

Mountune

Volkswagen Golf GTI

Британская фирма Mountune Performance базируется в городке Брентвуд. Компания, недавно отметившая свое 35-летие, специализируется на доработках моделей Ford. Причем она настолько поднаторела на этом бренде, что сама Ford Motor Company признала ее профессионализм и разрешила сохранять у переделанных машин заводскую гарантию. Вы спросите, причем тут Volkswagen Golf GTI? Мы тоже не знаем. Однако факт налицо: фирма представила тюнингованный автомобиль немецкой марки. Мы ни на что не намекаем, но, кажется, попахивает изменой.

Надо сказать, что апгрейду подвергли Golf предыдущего поколения, под капотом которого находится 2-литровый бензиновый турбомотор, в стоке развивающий 230 л.с. и 350 Нм. Двигатель позволяет хэтчбеку разгоняться до 100 км/ч за 6,4 с и развивать максимальную скорость 248 км/ч. Мотористы Mountune предлагают установить турбокомпрессор от более мощной модели Golf R (300 л.с. и 400 Нм) и попутно перепрограммировать «мозги» силового агрегата. В результате мощность возрастает до 380 л.с., а максимальный крутящий момент увеличивается до 510 Нм.

К сожалению, ателье не приводит динамических характеристик, хотя понятно, что автомобиль должен поехать куда быстрее заводского экземпляра, даже несмотря на наличие только переднего привода. Помимо увеличения мощности двигателя, компания Mountune предлагает усилить механическую коробку передач либо перепрограммировать «робот» с двумя сцеплениями – в зависимости от того, что из них установлено на машине. Дополнительно можно оснастить хэтчбек противоугонным устройством. Клиентам, живущим в жарком климате, настоятельно рекомендуется установить более мощный интеркулер.

G-Power

BMW M8

Компания G-Power из Франкфурта специализируется на настройке моделей BMW. Так, ее основатель Йохан Громмиш проапгрейдил первый автомобиль баварского производителя еще в 1971 году. Впрочем, сейчас ателье не гнушается и тюнингом других автомобильных брендов – главное, чтобы они были престижными. Но в этот раз мастера из Франкфурта решили вернуться, так сказать, к истокам и представили комплекс доработок силового агрегата для нового BMW M8 с кузовом кабриолет.

В заводском виде 4-литровый 8-цилиндровый турбомотор развивает 600 либо 625 л.с. в зависимости от модификации. Максимальный крутящий момент в обоих случаях составляет 750 Нм. Для начала мотористы ателье предлагают обновить только программное обеспечение, благодаря чему мощность увеличивается до 720 л.с., а крутящий момент – до 850 Нм, причем независимо от первоначальной модификации. Если клиенту этого будет мало, можно добавить спортивную титановую выхлопную систему, тогда отдача возрастет до 770 л.с. и 930 Нм.

А для особо «отмороженных» заказчиков есть третий вариант – с заменой турбокомпрессоров на более производительные. Результат – 820 л.с. и 1000 Нм! Неясно только, как долго выдержит коробка передач? Ведь о доработке трансмиссии ничего не сказано. Нет информации и о динамических характеристиках доработанных моделей, а ведь улучшения должны быть значительными, особенно в третьем варианте. Зато известно, что апгрейду может быть подвергнут не только кабриолет, но и версия с кузовом купе. И что-то нам подсказывает, что в скором времени подоспеет и версия М8 Gran Coupe. К тому времени, вероятно, и аэродинамический обвес покажут, а то пока никаких изменений внешности не предлагается, за исключением других кованых колес.