Концептуальный DS SM Tribute станет серийным

Французская марка DS планирует выпустить ограниченную серию концепта SM Tribute, основанного на гранд-турере Citroen SM 1970-х годов. Если компания все же выпустит серийную версию, она может стоить около 1 000 000 долларов (99,9 млн рублей)

Предполагается, что модель будет сконструирована на платформе Maserati GranTurismo и оснащена не электрической силовой установкой, как подразумевалось в концепте, а 3,0-литровым V6 c двойным турбонаддувом мощностью 550 л.с. и 623 Нм крутящего момента. Напомним, что GranTurismo Trofeo с этим агрегатом способен разогнаться до “сотни” за 3,3 с.

DS SM Tribut показали в сентябре этого года, и модель сразу удивила своим дизайном. Художники смогли воплотить в автомобили квинтэссенцию стиля 70-х и современного образа машины. О Citroen SM здесь напоминает закрытое заднее колесо и характерная линия крыши. Как и у старенького SM, здесь нет ярко выраженной решетки радиатора. Ее стилистику повторяет прозрачная накладка с вертикальными линиями между фарами. Оптика выполнена в виде узких полос, направленных в разные стороны. Интерьер получился более футуристичным. Здесь есть прямоугольный руль-штурвал, стеклянные экраны “приборки” и мультимедийной системы, но вот сиденья классические. Вероятно, когда автомобиль получит серийное воплощение, интерьер частично упростят.