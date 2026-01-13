DS представил концептуальный спортивный хэтчбек на базе DS №4

Французская марка DS представила концепт-кар Taylor made №4, который можно назвать спортивной версией серийного электрокара DS №4. Новинка создана при участии гонщика заводской команды DS в чемпионате Formula E Тейлора Барнарда и задумывалась как имиджевый проект без технических изменений

Автомобиль получил массивный аэродинамический обвес, иную светотехнику и новый дизайн колесных дисков. В передней части сохранена крупная надпись №4, а число 77 на кузове отсылает к гоночному номеру Барнарда. Отдельное внимание привлекают дверные ручки с ремешком и аэродинамическая “юбка”, текстура которой напоминает замерший лед.

По словам гонщика, источниками вдохновения стали не только электрические гонки, но и видеоигры. Именно поэтому DS Taylor made №4 появится в виртуальном формате в одном из игровых проектов. Концепт входит в линейку Performance Line, которая в будущем пополнится и спортивной версией на базе компактного хэтчбека DS №3.

Об изменениях в силовой установке для Taylor made №4 не сообщается. Напомним, что серийный DS №4 оснащен электромотором мощностью 213 л.с. и батареей с запасом хода 450 км. Кроме этого, в линейке есть и 145-сильная гибридная модификация с запасом хода на 1000 км, а в ближайшем будущем появится более мощный 240-сильный гибрид.

