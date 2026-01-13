Автомобильный портал Motorpage
13 янв 2026

DS представил концептуальный спортивный хэтчбек на базе DS №4

DS представил концептуальный спортивный хэтчбек на базе DS №4
Автор фото: фирма-производитель

Французская марка DS представила концепт-кар Taylor made №4, который можно назвать спортивной версией серийного электрокара DS №4. Новинка создана при участии гонщика заводской команды DS в чемпионате Formula E Тейлора Барнарда и задумывалась как имиджевый проект без технических изменений

Автомобиль получил массивный аэродинамический обвес, иную светотехнику и новый дизайн колесных дисков. В передней части сохранена крупная надпись №4, а число 77 на кузове отсылает к гоночному номеру Барнарда. Отдельное внимание привлекают дверные ручки с ремешком и аэродинамическая “юбка”, текстура которой напоминает замерший лед.

По словам гонщика, источниками вдохновения стали не только электрические гонки, но и видеоигры. Именно поэтому DS Taylor made №4 появится в виртуальном формате в одном из игровых проектов. Концепт входит в линейку Performance Line, которая в будущем пополнится и спортивной версией на базе компактного хэтчбека DS №3.

Об изменениях в силовой установке для Taylor made №4 не сообщается. Напомним, что серийный DS №4 оснащен электромотором мощностью 213 л.с. и батареей с запасом хода 450 км. Кроме этого, в линейке есть и 145-сильная гибридная модификация с запасом хода на 1000 км, а в ближайшем будущем появится более мощный 240-сильный гибрид.
 

При написании новости использовалась информация:
stellantis

Комментарии к новости

Последние новости

...
DS №8

Марка DS представила премиальный кросс-лифтбек №8

13 декабря 2024
DS 8

Марка DS показала новый лифтбек

22 ноября 2024
DS SM Tribute Concept (2024)

Концептуальный DS SM Tribute станет серийным

19 ноября 2024
DS SM Tribute концепт (2024)

Французская марка DS переосмыслила Citroen SM 1970 года

12 сентября 2024
DS 4 (2022)

DS лишит свои автомобили тормозов

06 мая 2022
DS E-Tense Performance Concept (2022)

Представлен суперкар DS E-Tense

08 февраля 2022

 Новости DS

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Honda Crider - honda crider (2018) японское имя, китайское исполнение Тест драйв
13 января 2026

Honda Crider
"Японское имя, китайское исполнение"
Atom 01 - атом 01 (2026) атомная реакция
Тест драйв
06 января 2026

Atom 01
"Атомная реакция"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) разгадать ребус
Тест драйв
31 декабря 2025

Evolute i-Space
"Разгадать ребус"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 7 3 1