Марка DS показала новый лифтбек

Компания DS опубликовала изображения нового электрического лифтбека под номером 8. Презентация модели должна состояться до конца текущего года

Пока некоторые детали дизайна компания скрывает под фирменным камуфляжем, на котором присутствует надпись “750 km”. Она отсылает к запасу хода электрокара. В компании рассказали, что такого показателя удалось добиться благодаря развитой аэродинамике автомобиля. Коэффициент сопротивления воздуха составляет 0.24. О силовой установке пока информации нет.

На изображениях можно заметить, что DS 8 получит кузов в стиле фастбэк, T-образную светодиодную оптику и скрытые дверные ручки. Кроме этого, здесь есть пластиковые накладки на колесные арки, пороги и бампера. Завершают образ стильные колесные диски с ярко выделенными треугольными элементами.