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13 дек 2024

Марка DS представила премиальный кросс-лифтбек №8

Марка DS представила премиальный кросс-лифтбек №8
Автор фото: фирма-производитель

Французская марка DS поделилась подробностями о своей новой премиальной модели №8. Это электрический кросс-лифтбек с максимальным запасом хода в 750 км. Старт продаж запланирован на середину следующего года

Дизайн DS №8 вдохновлен концептом DS Aero Sport Lounge 2020 года. Автомобиль выделяется передней оптикой, которая дополняется светящимися линиями, имитирующими решетку радиатора. Габариты модели: длина - 4,82 м., ширина - 1,9 м., высота - 1,58 м., а колесная база - 2,9 м. Комплектуется автомобиль колесными дисками диаметром 19, 20 или 21 дюймов. Внутри есть 10,25-дюймовый экран “приборки” и 16-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Также автомобиль оснащен проекционным дисплеем с дополненной реальностью, аудиосистемой Focal с 14 динамиками, массажем и вентиляций всех сидений, а также стильной подсветкой всего интерьера.

В основе конструкции DS №8 лежит платформа STLA Medium, на которой также базируется Peugeot 5008 и Opel Grandland. Стандартная версия “восьмерки” оснащена одним электродвигателем мощностью 260 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 7,7 с. Максимальная скорость - 190 км/ч. Емкость аккумулятора - 74 кВт*ч. Запас хода - 572 км (по циклу WLTP). Версия подороже получила 280-сильный электромотор и батарею на 97,2 кВт*ч. Запас хода в этом случае составляет 750 км. Самая дорогая комплектация оснащена двумя электродвигателями суммарной мощностью 375 л.с. и 509 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 5,4 с. Максимальный запас хода - 686 км (с батареей 97,2 кВт*ч).

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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