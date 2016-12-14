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14 дек 2016

Citroen возобновил продажи DS3 на российском рынке

Citroen возобновил продажи DS3 на российском рынке
Автор фото: фр-медиа.ситроен.ком

Пресс-служба французской компании Citroen объявила о начале продаж обновленной версии хэтчбека DS3 на российском рынке.

Хэтчбек Citroen DS3 впервые появился в нашей стране шесть лет назад и стал первой моделью в премиальной линейке французского автопроизводителя. В 2016 году автомобиль пережил сразу несколько важных событий. В начале года он перешел под юрисдикцию созданного в 2014 году премиального суббренда DS, а в августе компания объявила о прекращении продаж этой модели на российском рынке. Тогда сообщалось, что DS3 ее появится в нашей стране, однако конкретных дат в компании не называли. И сейчас, после очередного рестайлинга, премиальный французских хэтч вернулся в Россию.

В ходе последнего обновления старая радиаторная решетка была заменена на новую DS Wings, которая является отличительной чертой всех моделей премиального суббренда, была установлена новая оптика со светодиодной и ксеноновой «начинкой», «бегущие» поворотники, а также добавлена масса опций для кастомизации. Так, новый DS3 можно будет заказать в 78 различных цветовых схемах.

На российском рынке автомобиль будет представлен в трех комплектациях: Be Chiс, So Chic и Sport Chic, которые разделят единственный и безальтернативный 1,2-литровый турбированный PureTech с отдачей 110 л.с.. Вне зависимости от комплектации он поставляется с шестиступенчатой автоматической КПП. Заявленный уровень потребления топлива составляет 5,4 литра на 100 км пути.

В базовой комплектации Be Chiс хэтчбек будет оснащаться системой круиз-контроля с ограничителем скорости, системой обогрева для переднего ряда кресел, кондиционером, аудиосистемой с интерфейсами USB и Bluetooth, а также литыми 16-дюймовыми дисками. Начальная стоимость автомобиля составляет 1 255 000 рублей.

В список технического оснащения более продвинутой версии So Chic за 1 325 000 рублей входит: система климат-контроля вместо кондиционера, мультимедиа-система TouchDrive с сенсорным дисплеем, датчики света и дождя, задние парковочные датчики, электропривод для боковых зеркал, тонировка для задних стекол, а также светодиодные «противотуманки» и задние фонари.

Топовая комплектация Sport Chic, помимо всего вышеперечисленного, оснащается фронатльными фарами DS LED Vision, передними парковончными датчиками и литыми 17-дюймовыми дисками. В такой версии французских хэтч обойдется будущему владельцу в 1 405 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Wroom, За Рулем, Autonews

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