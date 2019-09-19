DS начал испытания конкурента BMW пятой серии

Французский бренд начала испытания новой флагманской модели, европейские продажи которой стартуют в 2020 году

Как сообщалось ранее, новинка получит обозначение DS 8 и будет представлять собой автомобиль с кузовом типа «фастбек». По предварительным данным, машину построят на одной платформе с длиннобазной версией Peugeot 508, которая продается исключительно в Китае. При этом от своего платформенного «донора» DS 8 можно будет отличить благодаря особому оформлению передней и задней части кузова, а также по характерной трапециевидной радиаторной решетке. Кроме того, фастбек получит светодиодные дневные ходовые огни в стиле кроссовера DS 3 Crossback.

Что касается силовых установок, то фастбек оснастят 200-сильной гибридной установкой на базе 1,6-литрового бензинового турбомотора. До Европы автомобиль доберется в 2020 году. В европейских странах автомобиль появится в 2020 году.