DS лишит свои автомобили тормозов

Премиальная марка альянса Stellantis хочет совершить небольшую революцию - лишить будущие электрокары традиционных дисковых тормозов

Глава марки, Беатрис Фуше, считает, что автомобили могут вполне обходиться рекуперативным торможением - данную систему ставят почти на все современные "электрички", однако лишь в качестве дублирующего инструмента. Отметим, что у DS уже есть модель, где традиционных тормозов нет.

Сейчас речь идет о гоночном суперкаре E-Tense Performance. Его представили еще в начале февраля. Семисотсильная двухмоторная силовая установка позволяет машине разгоняться до сотни за четыре секунды ровно, а максимальная скорость машины составляет 310 километров в час. Как заявляли представители марки, прототип будет использоваться для обкатки новых технологий и решений, которые затем появятся на серийных моделях. Однако сам концепт конвейерного воплощения не получит.