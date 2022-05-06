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6 май 2022

DS лишит свои автомобили тормозов

DS лишит свои автомобили тормозов
Автор фото: фирма-производитель

Премиальная марка альянса Stellantis хочет совершить небольшую революцию - лишить будущие электрокары традиционных дисковых тормозов

Глава марки, Беатрис Фуше, считает, что  автомобили могут вполне обходиться рекуперативным торможением - данную систему ставят почти на все современные "электрички", однако лишь в качестве дублирующего инструмента. Отметим, что у DS уже есть модель, где традиционных тормозов нет.

Сейчас речь идет о гоночном суперкаре E-Tense Performance. Его представили еще в начале февраля. Семисотсильная двухмоторная силовая установка позволяет машине разгоняться до сотни за четыре секунды ровно, а максимальная скорость машины составляет 310 километров в час. Как заявляли представители марки, прототип будет использоваться для обкатки новых технологий и решений, которые затем появятся на серийных моделях. Однако сам концепт конвейерного воплощения не получит.

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