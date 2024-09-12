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12 сен 2024

Французская марка DS переосмыслила Citroen SM 1970 года

Французская марка DS переосмыслила Citroen SM 1970 года
Автор фото: фирма-производитель

Мода в автомобильной индустрии на концептуальное возрождение знаковых моделей не перестает удивлять. В начале этого месяца дизайнеры Renault показали примечательный рестомод модели R17 из 1970-х годов. А сейчас французы из марки DS представили концептуальный SM Tribute, основанный на гранд-турере Citroen SM того же периода времени

Дизайн автомобиля практически полностью повторяет все пропорции кузова классического SM. При этом, можно заметить, что концепт также получил боковые накладки, закрывающие задние 22-дюймовые колесные диски. По габаритам SM Tribute получился немного длинее и шире, в первую очередь благодаря появившейся аэродинамической “юбке” на переднем бампере. Особое внимание привлекает сложная оптика, состоящая из тонких черточек и двоеточий, дополненных горизонтальными и вертикальными светодиодными линиями. Как и у старенького SM, здесь нет ярко выраженной решетки радиатора. Ее стилистику повторяет прозрачная накладка с вертикальными линиями между фарами.

В целом, внешний облик автомобиля больше намекает на премиальность, о чем также говорит и салон. Сразу после футуристических экранов на передней панели бросаются в глаза и ретро мотивы, выражающиеся в квадратных формах ковшеобразные сидений. Интересно, что квадратный здесь и руль-штурвал, по центру которого расположилась стеклянная панель с сенсорными кнопками.

О технических характеристиках в компании не поведали, но судя по замыслу, SM Tribute - это электрокар. Также не известно, получит ли концепт серийное воплощение.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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