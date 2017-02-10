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10 фев 2017

DS планирует представить в Женеве совершенно новый кроссовер

DS планирует представить в Женеве совершенно новый кроссовер
Автор фото: неткаршоу.ком

Британское издание «Autocar» со ссылкой на собственные источники сообщает, что французский премиальный бренд DS, принадлежащий альянсу PSA Peugeot Citroen, готовится к скорой премьере совершенно нового кроссовера.

Руководство французского автопроизводителя постепенно расширяет модельный ряд молодого премиального бренда DS. В ближайшие четыре года в глобальной линейке DS ожидается появление, как минимум, трех новых автомобилей – суперкара, флагманского седана и кроссовера. Сейчас же речь пойдет только о последнем.

Новый кроссовер, который по предварительной информации будет носить имя DS 7 недавно был замечен на дорожных тестах без камуфляжа. И судя по опубликованным фотографиям, новинка будет выполнена в стилистике концептуального кроссовера Wild Rubis, который был представлен широкой публике еще четыре года назад.

Официально, никаких подробностей о грядущей новинке не сообщалось, однако эксперты полагают, что в основу нового DS 7 ляжет глобальная модульная платформа альянса под названием EMP2 (Efficient Modular Platform). Моторную гамму французского кроссовера составят из нескольких бензиновых двигателей мощностью до 240 л.с., а также гибридного силового агрегата, в состав которого будет включен полуторалитровый DVR на тяжелом топливе.

Еще не вышедшему автомобилю в ближайшие конкуренты прочат немецкий Audi Q5. Сможет ли DS 7 потягаться с ним станет известно уже в марте текущего года – кроссовер станет одним из экспонатов на стенде компании в рамках Международного автосалона в Женеве. Стоит отметить, что представлен будет именно серийный вариант, который в течение года встанет на конвейер и уже в начале будущего года поступит на европейский рынок.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ, Autocar, Autonews

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