В DS готовятся представить новую модель

Французская премиум-марка DS, входящая в состав Groupe PSA, показала тизер новой модели. Онлайн-дебют автомобиля состоится 24 февраля

Вероятно, речь идет о седане или лифтбеке DS 9, только в версии для Европы. Интересно, что флагманский гибрид DS 9 для Поднебесной раскрыли в сентябре 2019 года. Автомобиль представляет собой основательно перекроенный Peugeot 508L, построенный на платформе EMP2. Для Китая заявлены турбомотор 1.6 и гибридная силовая установка на его же основе c электромотором номинальной мощностью 41 сила (пиковое значение — 110 сил), питающимся от литий-ионной батареи.

Не исключается и такой вариант, что силовые установки для европейского рынка новинка позаимствует у кроссовера DS7 Crossback - бензиновый ДВС мощностью 202 силы и два 80-киловаттных электромотора (100 сил), что в сумме обеспечивает отдачу в 303 лошадиные силы. На электротяге вседорожник проезжает 60 километров.