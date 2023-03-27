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27 мар 2023

Evolute представил новый кроссовер

Evolute представил новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Российская компания Evolute показала новый электрический кроссовер i-Sky. Публичная премьера автомобиля класса SUV C+ прошла на фестивале парусного спорта «Эривейв» в Мурманской области

На сегодняшний день мы ничего не знаем ни о комплектациях автомобиля, ни о его стоимости. Впрочем, технические характеристики  уже известны. Итак, под капотом i-Sky расположится 204-сильный электрический мотор.  Тип привода – передний. Емкость тяговой батареи Evolute i-Sky составит 85,9 киловатт-часа, что обеспечит кроссоверу более 500 километров хода на полной зарядке по циклу WLTС.

Что касается старта производства, то на конвейер «Моторинвеста» в Липецке машина встанет в конце 2023 года.

При написании новости использовалась информация:
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