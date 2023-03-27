Evolute представил новый кроссовер

Российская компания Evolute показала новый электрический кроссовер i-Sky. Публичная премьера автомобиля класса SUV C+ прошла на фестивале парусного спорта «Эривейв» в Мурманской области

На сегодняшний день мы ничего не знаем ни о комплектациях автомобиля, ни о его стоимости. Впрочем, технические характеристики уже известны. Итак, под капотом i-Sky расположится 204-сильный электрический мотор. Тип привода – передний. Емкость тяговой батареи Evolute i-Sky составит 85,9 киловатт-часа, что обеспечит кроссоверу более 500 километров хода на полной зарядке по циклу WLTС.

Что касается старта производства, то на конвейер «Моторинвеста» в Липецке машина встанет в конце 2023 года.