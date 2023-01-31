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31 янв 2023

Evolute раскрыл свои планы на ближайший год

Evolute раскрыл свои планы на ближайший год

В течение 2023 года линейка электромобилей российского бренда Evolute расширится, минимум, до пяти моделей

На сегодняшний день модельный ряд отечественной компании состоит из двух машин – седана Evolute I-Pro и кроссовера I-Joy. В апреле на заводе предприятия под Липецком начнется сборка кросс-купе i-Jet, оригинальное наименование этой машины — Seres SF5. Как сообщает Тасс, во втором квартале стартует выпуск вэна i-Van (это перелицованная модель Dongfeng, которая является лицензионной копией Mitsubishi Delica).

У него (i-Van) грузоподъемность до тонны, что позволяет въезжать в центр Москвы. В то же время это очень экономичная машина, поскольку понятно, что главное преимущество электротранспорта — это дешевизна в обслуживании и, собственно говоря, снижение затрат на топливо», — заявил Андрей Резников, управляющий партнер компании «Моторинвест» в интервью ТАСС.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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