10 сен 2025

EXEED и «Лужники» заключили соглашение о сотрудничестве

EXEED и «Лужники» заключили соглашение о сотрудничестве
Автор фото: фирма-производитель

9 сентября на Большой спортивной арене «Лужники» состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между автомобильным брендом EXEED и олимпийским комплексом

Сотрудничество предполагает проведение совместных мероприятий, тест-драйвов модельной линейки EXEED EXLANTIX и запуск специальных программ для клиентов марки. Партнеры заявили, что проект будет направлен на объединение автомобильных технологий и возможностей городской инфраструктуры.

По словам представителей EXEED, компания стремится развивать новые форматы взаимодействия с клиентами в России. Руководство «Лужников» подчеркнуло, что видит в партнерстве шаг к расширению функционала комплекса и созданию дополнительных сервисов для посетителей.

