EXEED EXLANTIX ET и ES установили рекорд по запасу хода и попали в «Книгу рекордов России»

Полноразмерный кроссовер EXLANTIX ET сумел пройти 1361,6 км без подзарядки и дозаправки, а четырехдверное купе ES — 1486,4 км. Паспортный запас хода в гибридном режиме — 1180 и 1231 км соответственно. Испытания проходили в Калининградской области в условиях, максимально приближенных к повседневной эксплуатации, а температура воздуха была от 8 до 17 °C. Средняя скорость движения составила 70 км/ч

Особое внимание экспертов привлекла эффективность работы гибридной установки. Система рекуперации сохранила 42% энергии, а средний расход составил 14,2 кВт*ч на 100 км. Основную нагрузку несли электромоторы (60–70%), а бензиновый двигатель работал в экономичном режиме (35–40% времени).

Независимая комиссия контролировала весь процесс испытаний, включая видеофиксацию, пломбирование топливного бака и регулярные замеры энергопотребления. Результаты признаны официальными и внесены в реестр рекордов.

Напомним, что EXLANTIX ET и ES оснащены последовательной гибридной силовой установкой, в составе которой два электромотора и 1,5-литровый турбодвигатель. Суммарная мощность — 469 л.с.

