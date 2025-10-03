Автомобильный портал Motorpage
3 окт 2025

EXEED EXLANTIX ET и ES установили рекорд по запасу хода и попали в «Книгу рекордов России»

EXEED EXLANTIX ET и ES установили рекорд по запасу хода и попали в «Книгу рекордов России»
Автор фото: фирма-производитель

Полноразмерный кроссовер EXLANTIX ET сумел пройти 1361,6 км без подзарядки и дозаправки, а четырехдверное купе ES — 1486,4 км. Паспортный запас хода в гибридном режиме — 1180 и 1231 км соответственно. Испытания проходили в Калининградской области в условиях, максимально приближенных к повседневной эксплуатации, а температура воздуха была от 8 до 17 °C. Средняя скорость движения составила 70 км/ч

Особое внимание экспертов привлекла эффективность работы гибридной установки. Система рекуперации сохранила 42% энергии, а средний расход составил 14,2 кВт*ч на 100 км. Основную нагрузку несли электромоторы (60–70%), а бензиновый двигатель работал в экономичном режиме (35–40% времени).

Независимая комиссия контролировала весь процесс испытаний, включая видеофиксацию, пломбирование топливного бака и регулярные замеры энергопотребления. Результаты признаны официальными и внесены в реестр рекордов.

Напомним, что EXLANTIX ET и ES оснащены последовательной гибридной силовой установкой, в составе которой два электромотора и 1,5-литровый турбодвигатель. Суммарная мощность — 469 л.с.
 

При написании новости использовалась информация:
Книга рекордов России

Комментарии к новости

Последние новости

...
Exeed Yaoguang C-DM Global Edition

Chery представила для зарубежных рынков гибридный кроссовер Exeed с запасом хода 1400 км

02 октября 2025

EXEED и «Лужники» заключили соглашение о сотрудничестве

10 сентября 2025

Новый флагманский кроссовер EXEED EXLANTIX E02 выйдет на российский рынок в 2026 году

30 августа 2025
Exeed Exlantix E05 (2026)

Exeed готовит к дебюту новый кроссовер Exlantix E05

14 августа 2025
EXLANTIX ES Sport

EXEED представил ограниченную серию EXLANTIX ES Sport для российского рынка

12 августа 2025
EXEED EXLANTIX ES (2025)

Состоялся российский дебют EXEED EXLANTIX ES на Moscow Raceway

01 августа 2025

 Новости Exeed

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) кроссовер повышенной комфортности Тест драйв
06 октября 2025

Jaecoo J8
"Кроссовер повышенной комфортности"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) классика и авангард
Тест драйв
30 сентября 2025

Exeed Exlantix ET
"Классика и авангард"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм
Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 1 8