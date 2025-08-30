Автомобильный портал Motorpage
30 авг 2025

Новый флагманский кроссовер EXEED EXLANTIX E02 выйдет на российский рынок в 2026 году

Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд бренда EXEED EXLANTIX пополнится новым полноразмерным кроссовером E02. Цены и сроки старта продаж в России производитель обещает раскрыть ближе к дебюту в 2026 году

На родине эта модель будет также известна как Chery Fulwin T11. Благодаря тому, что китайский Минпромторг опубликовал некоторые технические характеристики, мы знаем чуть больше подробностей об EXEED EXLANTIX E02. Речь идет о последовательном гибриде, который приводится в движение двумя электромоторами и 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 156 л.с. Заявленный разгон до «сотни» — 5 с. Привод — полный. Предварительно известно, что автомобиль способен проезжать до 180 км на электротяге и 1400 км в гибридном режиме.

Сейчас у бренда EXEED EXLANTIX уже есть кроссовер ET, но E02 будет заметно крупнее. Его длина составит 5171 мм, ширина – 1986 мм, высота – 1801 мм, а колесная база – 3100 мм. Внешне новинка выделяется хромированной решеткой радиатора, двухцветным кузовом и колесными дисками в стиле Maybach. Главное место в салоне занимает центральный тачскрин диагональю 30 дюймов. Перед водителем установлен двухспицевый руль и компактная цифровая приборная панель. Для пассажиров второго ряда предусмотрен потолочный экран на 17,3 дюйма. В списке оснащения также 23 динамика, проекционный дисплей, холодильник в центральной консоли и целых 11 подушек безопасности.

