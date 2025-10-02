Chery представила для зарубежных рынков гибридный кроссовер Exeed с запасом хода 1400 км

Компания Chery показала новый гибридный кроссовер Exeed Yaoguang C-DM Global Edition, предназначенный для экспорта. Стоимость автомобиля начинается от 19 600 долларов (примерно 1,6 млн рублей)

Внешне новинка практически не отличается от модели для внутреннего рынка. Габариты кроссовера: 4,78 м в длину, 1,92 м в ширину и 1,67 м в высоту, а колесная база — 2815 мм. Интерьер знаком россиянам по модели Exeed RX. Внутри установлены 24,6-дюймовая панель, объединяющая «приборку» и мультимедийную систему, минималистичный центральный тоннель с беспроводной зарядкой и двухспицевый руль.

Yaoguang C-DM оснащен 1,5-литровым турбомотором с двумя электродвигателями (в более дорогой версии добавляется еще один электромотор). Топовая полноприводная модификация развивает 235 л.с. Комплектуется автомобиль 3-ступенчатой коробкой DHT. Запас хода на электротяге составляет 210 км, а в гибридном режиме —1400 км.