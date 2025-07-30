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30 июл 2025

Exeed анонсировал презентацию нового гибридного кроссовера Exlantix E05

Exeed анонсировал презентацию нового гибридного кроссовера Exlantix E05
Автор фото: фирма-производитель

Бренд Exeed (входит в концерн Chery) готовится к дебюту своего нового среднеразмерного кроссовера Exlantix E05. Премьера состоится в сентябре на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене

Судя по опубликованным снимкам, E05 в целом получил оригинальный внешний облик, но со всеми современными элементами. Спереди установлена вставка вместо решетки радиатора, двухъярусная светодиодная оптика и широкий воздухозаборник. На крыше можно заметить датчик лидар, а сзади широкую светящуюся полосу стоп-сигнала. Комплектуется автомобиль колесными дисками диаметром от 18 до 20 дюймов. Габариты модели: 4780×1890×1725 мм при колесной базе 2800 мм. Снаряженная масса — 2065 кг.

Одной из ключевых особенностей E05 станет интеллектуальная система помощи водителю Horizon Super Drive (HSD) на базе собственного чипа Journey 6P. Помимо лидара у автомобиля есть 12 камер и датчиков по всему периметру кузова. В зависимости от комплектации будет доступны версии с функциями от помощи при парковке до полноценного автопилота третьего уровня.

В движение E05 приводит гибридная силовая установка с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 156 л.с. и одним электродвигателем. Емкость аккумулятора – 32,7 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге составляет 165 км.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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