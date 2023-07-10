Российское отделение китайского бренда Exeed официально подтвердило появление нового электромобиля Exlantix E03 на российском рынке. Ожидается, что седан появится в продаже в конце текущего года или в начале 2024

Вероятнее всего, автомобиль сменит название с приходом на российский рынок. Более того, компания не раскрывает технические характеристики новинки. Пока известно, что запас хода составляет около 700 км на 100% заряде, а флагманская версия разгоняется до 100 км/ч примерно за 3 секунды.

Напомним, что суббренд Exlantix также планирует привести в Россию кроссовер E0Y, но точной информации о сроках появления на данный момент нет.