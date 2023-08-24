Exeed Exlantix скоро приедет в Россию

Компания Exeed, принадлежащая концерну Chery, анонсировала скорое появление электрического седана Exlantix E03. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в начале 2024 года

Exlantix E03 или как его называют на родине - Sterra ES дебютировал этой весной на Шанхайском автомобильном салоне. Автомобиль получил современный стильный дизайн, футуристичный интерьер и достаточно богатое оснащение.

В движение Exlantix E03 приводит электромотор, расположенный на передней оси. В зависимости от версии, мощность составит - 252 л.с. или 313 л.с. Флагманское полноприводное исполнение E03 получило дополнительный электромотор, установленный на задней оси. В данном случае суммарная мощность составит 480 л.с. Заявленный разгон до 100 км/ч - примерно 3 секунды. Известно, что на одном полном заряде автомобиль способен проехать до 700 км.