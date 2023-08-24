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24 авг 2023

Exeed Exlantix скоро приедет в Россию

Exeed Exlantix скоро приедет в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Exeed, принадлежащая концерну Chery, анонсировала скорое появление электрического седана Exlantix E03. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в начале 2024 года

Exlantix E03 или как его называют на родине - Sterra ES дебютировал этой весной на Шанхайском автомобильном салоне. Автомобиль получил современный стильный дизайн, футуристичный интерьер и достаточно богатое оснащение.

В движение Exlantix E03 приводит электромотор, расположенный на передней оси. В зависимости от версии, мощность составит - 252 л.с. или 313 л.с. Флагманское полноприводное исполнение E03 получило дополнительный электромотор, установленный на задней оси. В данном случае суммарная мощность составит 480 л.с. Заявленный разгон до 100 км/ч - примерно 3 секунды. Известно, что на одном полном заряде автомобиль способен проехать до 700 км.       

При написании новости использовалась информация:
Колёса

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