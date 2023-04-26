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26 апр 2023

Exeed может привезти в Россию новый кроссовер

Exeed может привезти в Россию новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Линейка новых электрокаров Exlantix премиальной марки Exeed была впервые представлена на Шанхайском автосалоне, но некоторые характеристики вседорожника с индексом E0Y компания озвучила только сейчас.  Да, именно эту машину мы ждем в России, причем уже в следующем году.

Что касается дизайна, то внедорожник имеет спортивный, брутальный облик и оформление в стиле минимализм. Длина внедорожника составляет около 5 метров, ширина почти 2 метра. Он будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью  в 480 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч составит около 3 секунд.

Предполагается, что автомобиль будет оснащаться новой батареей большой емкости от ведущей компании по производству аккумуляторов Ningde, с запасом хода более 700 км. Также машину оснастят пневматической адаптивной подвеской.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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