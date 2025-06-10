EXEED представил в России линейку гибридов EXLANTIX

В подмосковном яхт-клубе «SKYRIVER» прошла официальная презентация новой линейки гибридных автомобилей EXLANTIX от бренда EXEED. Мероприятие посетили более 300 человек, включая медийных персон и представителей автосообщества

Ключевой темой презентации стала философия бренда, основанная на свободе выбора и стремлении к совершенству. Через тщательно продуманные сценарии водных активностей, от регаты до неспешных прогулок на яхтах, гости познавали свое внутреннее состояние и выбирали тот формат участия, который выражал их истинные желания. Каждая активность сопровождалась перформансами, индивидуально подобранными музыкальными композициями и тонкими ароматами бриза и элитной парфюмерии.

Кульминацией вечера стало масштабное водное шоу «Отражение превосходства», символизирующее ключевую идею бренда – отражение передовых технологий и элегантного стиля в каждой детали взаимодействия с клиентом.

Премьерной моделью, представленной на мероприятии, стал полноразмерный гибридный кроссовер EXEED EXLANTIX ET. Стоимость автомобиля в топовой комплектации составляет 6 600 000 рублей. Модель оснащена двумя электродвигателями и бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра. Суммарная мощность силовой установки составляет 469 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды. Заявленный запас хода на электротяге – до 180 км, а в гибридном режиме – около 1200 км.

Второй новинкой стало гибридное купе EXEED EXLANTIX ES, которое появится в продаже этим летом и будет стоить от 5 990 000 рублей. Данная модель получила ту же силовую установку, что и кроссовер, но отличается дизайном, за который автомобиль уже получил награды iF Design Award и MUSE Design Award. Заявленный разгон до “сотни” – 4,6 с, а запас хода в гибридном режиме – 1231 км.

Обе модели прошли адаптацию под российские климатические условия и получили так называемый «зимний пакет». На автомобили распространяется гарантия на 8 лет или 200 тысяч км пробега. Первым покупателям EXLANTIX ET также предложат комплект для зарядки в подарок.

