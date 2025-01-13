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13 янв 2025

Exlantix начал сборку кроссоверов ET, предназначенных для российского рынка

Exlantix начал сборку кроссоверов ET, предназначенных для российского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Exlantix, входящая в концерн Chery, объявила о старте сборочного процесса кроссовера ET для зарубежных рынков и в частности, для России. У нас модель будет доступна в виде гибрида и электрокара

На родине модель выпускается под названием Exeed Sterra ET и занимает место флагмана линейки суббренда Exeed. Версия для нашего рынка будет отличаться иным оформлением передней части. Автомобиль можно будет узнать по наличию решетки радиатора с вертикальными прорезями вместо глухой вставки, как у версии для китайского рынка. Точные габариты: 4955/1975/1698 мм., при колесной базе в 3000 мм. Заявленный объем багажника - 546 л., а со сложенным задним рядом - 1835 л.

Гибридную версию оснастили 1,5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями. Суммарная мощность составляет 469 л.с. и 634 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 43 кВт*ч. Запас хода в гибридном режиме - 1238 км. О полностью электрической модификации информации пока нет, но на родине такой автомобиль комплектуется 313-сильным электродвигателем и батареей емкостью 77 или 100 кВт*ч. Запас хода - 625 и 760 км соответственно.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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