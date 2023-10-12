Какие новые модели привезет Exeed в Россию?

Китайская компания Exeed анонсировала официальное появление двух новых моделей на российском рынке в следующем году

Ожидается, что первой приедет гибридная модификация знакомого в России Exeed LX, а следом электрический седан Exeed Exlantix E03. Подтверждений тому, что из гибридов приедет именно LX, нет. По другой версии, новинкой может стать гибридный кроссовер RX, но его продажи на родине пока не начались. Напомнм, что так называемый Exeed LX ET-i оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового мотора и одного электродвигателя, Суммарная мощность - 326 л.с. и 510 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется коробкой DHT с 11 виртуальными передачами. Привод - полный.

Что касается электрического седана Exlantix E03, то на родине автомобиль представлен в двух модификациях: с передним приводом и одним электромотором мощностью 252 л.с., а также с полным приводом и двумя электромоторами суммарной мощностью 313 или 480 л.с. в зависимости от комплектации. На выбор предложены три аккумулятора емкостями 60, 82 и 100 кВт*ч. Запас хода составит от 500 до 700 км.