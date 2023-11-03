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3 ноя 2023

Какие новинки от Exeed ждать в следующем году?

Какие новинки от Exeed ждать в следующем году?
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Exeed намерена официально представить в России две новые модели в 2024 году. Ими станут электрический седан Exlantix 03 и, предположительно, гибридная модификация кроссовера LX

На данный момент неизвестно, в каком исполнении и под каким именем электроседан будет продаваться в России. Напомним, что Exlantix 03 или, как его называют на родине - Sterra ES дебютировал весной этого года и отличился в первую очередь запасом хода в 700 км. В зависимости от комплектации, мощность электромотора составит 252 л.с. или 313 л.с. Флагманское полноприводное исполнение получило дополнительный электромотор, установленный на задней оси. В данном случае суммарная мощность составит 480 л.с. Заявленный разгон до 100 км/ч - 3 с.

Что касается гибридного LX, то в Китае автомобиль продается еще с прошлого года. Он комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором и двумя электродвигателями. Суммарная мощность - 326 л.с. и 510 Нм крутящего момента. Максимальный запас хода в гибридном режиме составит 1000 км. Средний расход топлива - 4.8 л. на 100 км.

При написании новости использовалась информация:
Автоньюс

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