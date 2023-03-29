Московская консерватория и автомобильный бренд Exeed создали уникальный совместный проект. Концерт под интригующим названием «Музыка машин» стал первым, но не последним просветительским мероприятием в рамках сотрудничества музыкантов и автомобилестроителей.

В Рахманиновском зале Московской консерватории состоялся необычный концерт «Музыка машин». Этот проект, созданный Центром электроакустической музыки Московской консерватории и автомобильным брендом Exeed, призван осмыслить и продемонстрировать синергию музыки и технологий. В программе прозвучали урбанистические произведения композиторов начала ХХ века – Прокофьева, Дешевова, Мосолова, а также сочинения современных авторов Николая Попова, Михаэля Байля, Марко Чичилиани.

Концерт предваряла интерактивная выставка Центра электроакустической музыки и демонстрация работ художника Давида Ру, почетного члена Российской академии художеств и вице-президента Творческого союза художников России. Бренд Exeed и Московская консерватория в конце прошлого года объявили о стратегическом партнерстве с целью поддержки классической музыки и молодых исполнителей. «Музыка машин» стала одним из первых совместных просветительских проектов и концептуальным стартом долгосрочного сотрудничества.