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23 янв 2024

На российский рынок выходит новая китайская марка Exlantix

На российский рынок выходит новая китайская марка Exlantix
Автор фото: фирма-производитель

Компания Exceed выводит на российский рынок новый суббренд Exlantix и первый автомобиль под этой маркой - электрический седан ES (на родине именуется как Sterra ES)

Изначально предполагалось, что автомобиль приедет в Россию под иным названием - Exlantix 03. Его продажи намечены на лето 2024 года, но стоимость пока не объявлена. Габариты автомобиля: 4945/1978/1467 мм., при колесной базе в 3000 мм.

На данный момент известно, что Exlantix ES получит один вариант аккумулятора - 82 кВт*ч. Он позволит обеспечить запас хода в 650 км на одном полном заряде. Мощность электрической установки пока не раскрывается. На родине стандартная заднеприводная версия комплектуется одним электромотором мощностью 252 л.с. или 313 л.с. Полноприводная модификация комплектуется двумя электродвигателями на 167 л.с. и 313 л.с. (суммарная мощность - 450 л.с.). Судя по батарее и запасу хода, на российском рынке официально будет продаваться именно полноприводная версия. В Китае она стоит в пределах 358 000 юаней (4 360 000 рублей), российский ценник, вероятно, превысит отметку в 8 000 000 рублей.

Главная визуальная особенность автомобиля - пиксельные информационные дисплеи, расположившиеся по краям переднего бампера. Однако, судя по официальным изображения, российский вариант их как будто лишил. Также не видно датчика LiDAR, несмотря на то, что в Китае полноприводная модификация его получила. В салоне имеется 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Также из оснащения заявлены стеклянная крыша, сиденья с функцией массажа, адаптивный круиз-контроль, выдвижной спойлер, система распознавания лиц и система автоматической парковки. 
 

При написании новости использовалась информация:
Автопилот

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