Появились подробности о Exeed Exlantix ET

Министерство промышленности Китая опубликовало технические характеристики электрического кроссовера Exeed Sterra ET, который на экспортных рынках будет известен как Exlantix ET. Автомобиль также ждут в Россию

В основе конструкции Exlantix ET лежит модульная платформа E0X, на которой также базируется седан Sterra ES. Кроссовер отличается оригинальным дизайном, к которому приложил руку Пьер Луиджи Феррари. По размерам автомобиль сопоставим с родственным кроссовером Exeed VX: 4955/1975/1698 мм., при колесной базе в 3000 мм.

Стандартные моноприводные версии Exlantix ET оснащается одним электромотором мощностью 252 или 313 л.с. Полноприводные модификации оборудованы двумя электродвигателями суммарной мощностью 480 или 561 л.с. в зависимости от комплектации. Емкость аккумуляторов пока не известно, но ожидается, что автомобиль сможет проехать до 700 км на одном полном заряде.