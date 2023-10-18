Автомобильный портал Motorpage
18 окт 2023

Появились подробности о Exeed Exlantix ET

Появились подробности о Exeed Exlantix ET
Автор фото: фирма-производитель

Министерство промышленности Китая опубликовало технические характеристики электрического кроссовера Exeed Sterra ET, который на экспортных рынках будет известен как Exlantix ET. Автомобиль также ждут в Россию

В основе конструкции Exlantix ET лежит модульная платформа E0X, на которой также базируется седан Sterra ES. Кроссовер отличается оригинальным дизайном, к которому приложил руку Пьер Луиджи Феррари. По размерам автомобиль сопоставим с родственным кроссовером Exeed VX: 4955/1975/1698 мм., при колесной базе в 3000 мм.

Стандартные моноприводные версии Exlantix ET оснащается одним электромотором мощностью 252 или 313 л.с. Полноприводные модификации оборудованы двумя электродвигателями суммарной мощностью 480 или 561 л.с. в зависимости от комплектации. Емкость аккумуляторов пока не известно, но ожидается, что автомобиль сможет проехать до 700 км на одном полном заряде.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Exeed Exlantix E03

Какие новые модели привезет Exeed в Россию?

12 октября 2023

В Китае стартовало производство Exeed Exlantix ET

08 сентября 2023
Exeed RX

Exeed RX обзавёлся «автоматом»

31 августа 2023
Exeed Exlantix E03

Exeed Exlantix скоро приедет в Россию

24 августа 2023
Exeed Exlantix ES

Рассекречен Exeed Exlantix ES

15 августа 2023

Exeed анонсировал новые модели Exlantix

28 июля 2023

 Новости Exeed

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour Dashing - jetour dashing (2023) «догнать кролика» Тест драйв
10 октября 2023

Jetour Dashing
"«Догнать кролика»"
Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения
Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 9 4 5