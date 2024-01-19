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19 янв 2024

Появилось больше подробностей о новом Exeed

Появилось больше подробностей о новом Exeed
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появились подробности о новом электрическом кроссовере Exlantix ET, который на родине больше известен под названием Sterra ET. Первая партия сошла с конвейера уже сегодня

Автомобиль сконструирован на платформе Chery E0X, на которой также базируется электроседан Exlantix ES. По габаритам Exlantix ET сопоставим с Li Auto L6 и Aito M7: 4955/1975/1698 мм., при колесной базе в 300 мм. Главной внешней особенностью автомобиля является двухъярусные светодиодные фары с интегрированными цифровыми дисплеями, на которые можно выводить различные изображения. Салон выглядит достаточно футуристично. На передней панели имеется горизонтальный тачскрин мультимедиа и небольшой экран “приборки”. Больше всего бросается в глаза двухспицевой руль овальной формы.

Ожидается, что автомобиль получит два электромотора и полный привод. Суммарная мощность составит 560 л.с. Ему будут предложены три варианта батарей емкостями 60 кВт*ч, 82 кВт*ч или 100 кВт*ч. Заявленный запас хода - 500-700 км. Аккумуляторы смогут зарядиться на 150 км дальности хода всего за 5 минут.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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