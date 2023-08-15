Рассекречен Exeed Exlantix ES

Министерство промышленности Китая опубликовало технические характеристики нового электрического седана Exeed Elantix ES

Внешность автомобиля уже ни раз появлялась на фотографиях, опубликованных министерством. Exlantix ES получит современный и стильный дизайн с интересно оформленной передней и задней оптикой. В интерьере используются элементы из разных моделей бренда: передняя панель с экранами была вдохновлена Jaecoo 7, а центральный тоннель и двери с внутренней стороны были позаимствованы у Exceed RX и Tiggo 9. Габариты новинки составляют: 4945х1978х1480 мм., а колесная база - 3000 мм.

Exlantix ES получит три варианта электрических силовых установок. Заднеприводные версии будут оснащаться одним электромотором мощностью 252 л.с. (185 кВт) или 313 л.с. (230 кВт). Флагманское полноприводное исполнение получит два электромотора. На передней оси мотор имеет мощность в 167 л.с. (123 кВт), а на задней - 313 л.с. (230 кВтч). Суммарная мощность составит 480 л.с. Известно, что версии подороже получат гибридную батарею с литий-железо-фосфатными и никель-марганец-кобальтными ячейками (LFP-NMC). Запас ход составит примерно 700 км на одном полном заряде.