Автомобильный портал Motorpage
15 авг 2023

Рассекречен Exeed Exlantix ES

Рассекречен Exeed Exlantix ES
Автор фото: фирма-производитель

Министерство промышленности Китая опубликовало технические характеристики нового электрического седана Exeed Elantix ES

Внешность автомобиля уже ни раз появлялась на фотографиях, опубликованных министерством. Exlantix ES получит современный и стильный дизайн с интересно оформленной передней и задней оптикой. В интерьере используются элементы из разных моделей бренда: передняя панель с экранами была вдохновлена Jaecoo 7, а центральный тоннель и двери с внутренней стороны были позаимствованы у Exceed RX и Tiggo 9. Габариты новинки составляют: 4945х1978х1480 мм., а колесная база - 3000 мм.

Exlantix ES получит три варианта электрических силовых установок. Заднеприводные версии будут оснащаться одним электромотором мощностью 252 л.с. (185 кВт) или 313 л.с. (230 кВт). Флагманское полноприводное исполнение получит два электромотора. На передней оси мотор имеет мощность в 167 л.с. (123 кВт), а на задней - 313 л.с. (230 кВтч). Суммарная мощность составит 480 л.с. Известно, что версии подороже получат гибридную батарею с литий-железо-фосфатными и никель-марганец-кобальтными ячейками (LFP-NMC).  Запас ход составит примерно 700 км на одном полном заряде.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...

Exeed анонсировал новые модели Exlantix

28 июля 2023
Exeed RX

Объявлена стоимость Exeed RX в России

28 июля 2023

Новый Exeed Exlantix ET вывели на тесты

24 июля 2023
Exeed TXL

Новый Exeed TXL уже скоро поступит в продажу

21 июля 2023
Exeed Exlantix E03

Exeed Exlantix E03 приедет в Россию

10 июля 2023
Exeed E0Y

Exeed может привезти в Россию новый кроссовер

26 апреля 2023

 Новости Exeed

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Li L9 - li l9 (2023) большой китайский «идеал» Тест драйв
09 августа 2023

Li L9
"Большой китайский «Идеал»"
Changan CS95 - changan cs95 (2019) «лихие девяностые»
Тест драйв
02 августа 2023

Changan CS95
"«Лихие девяностые»"
Changan CS85 - changan cs85 (2019) горячий ветер с востока
Тест драйв
26 июля 2023

Changan CS85
"Горячий ветер с Востока"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 5 6 0