Автомобильный портал Motorpage
8 сен 2023

В Китае стартовало производство Exeed Exlantix ET

В Китае стартовало производство Exeed Exlantix ET
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Exeed запустила производство электрического кроссовера Exlantix ET. Данная модель будет официально представлена в России

Продажи новинки в Китае должны начаться в начале 2024 года. Пока с конвейера сошел только один экземпляр предсерийной версии, который уже направлен на получение сертификации. Отмечается, что автомобиль схож по габаритам с родственным кроссовером Exeed VX (длина примерно 5 м., а ширина - 2 м.).

Технические характеристики электрической силовой установки пока не раскрываются. Известно, что автомобиль будет оснащаться батареями емкостями 60, 82 или 100 кВт*ч. Запас хода составит от 500 до 700 км. Автомобиль можно заряжать от станции в 800 В. Вследствие этого «заправить» кроссовер на 150 км можно будет всего за 5 мин.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...
Exeed RX

Exeed RX обзавёлся «автоматом»

31 августа 2023
Exeed Exlantix E03

Exeed Exlantix скоро приедет в Россию

24 августа 2023
Exeed Exlantix ES

Рассекречен Exeed Exlantix ES

15 августа 2023

Exeed анонсировал новые модели Exlantix

28 июля 2023
Exeed RX

Объявлена стоимость Exeed RX в России

28 июля 2023

Новый Exeed Exlantix ET вывели на тесты

24 июля 2023

 Новости Exeed

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер»
Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа?
Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 7 0 1