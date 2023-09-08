В Китае стартовало производство Exeed Exlantix ET

Китайская компания Exeed запустила производство электрического кроссовера Exlantix ET. Данная модель будет официально представлена в России

Продажи новинки в Китае должны начаться в начале 2024 года. Пока с конвейера сошел только один экземпляр предсерийной версии, который уже направлен на получение сертификации. Отмечается, что автомобиль схож по габаритам с родственным кроссовером Exeed VX (длина примерно 5 м., а ширина - 2 м.).

Технические характеристики электрической силовой установки пока не раскрываются. Известно, что автомобиль будет оснащаться батареями емкостями 60, 82 или 100 кВт*ч. Запас хода составит от 500 до 700 км. Автомобиль можно заряжать от станции в 800 В. Вследствие этого «заправить» кроссовер на 150 км можно будет всего за 5 мин.