В России испытывают новый кроссовер Exeed

Китайская компания Exeed привезла на испытания в Россию новый кроссовер. Что нам известно о новинке?

Exeed Yaoguang построен на базе оригинальной платформы M3X, которую разработали совместными усилиями Chery и Magna International. В Китае данный автомобиль оснащается двухлитровым турбомотором, мощность которого составляет 261 лошадиную силу. Мотор работает в паре с 7-ступечатой РКПП. Скорее всего, позже в линейке силовых установок появятся и гибридные модификации.

С большой долей вероятности к нам привезут именно автомобили с ДВС, причем сам мотор дефорсируют до 249 лошадиных сил, ради обеспечения низкой налоговой ставки.