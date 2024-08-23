В Китае выпустили “элитную” версию кроссовера Exeed RX

Китайская компания Exeed представила новую версию кроссовера RX, который официально продается на российском рынке. Она получила название Elite Edition, а изменения затронули только дизайн передней части автомобиля

Узнать “элитную” версию можно по трапециевидной решетке радиатора, состоящей из множества хромированных элементов. Также кроссовер окрасили в новый темно-зеленый цвет и оснастили стильными 20-дюймовыми дисками. Интерьер ничем не отличается от обычной версии. Но не стоит думать, что “элитный” RX получил самое богатое оснащение. Здесь нет подогрева задних сидений и проекционного дисплея, как у флагманской комплектации кроссовера.

Elite Edition комплектуется только 2,0-литровым турбомотором мощностью 261 л.с. и 400 Нм крутящего момента. В паре с двигателем у переднеприводной версии работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. У полноприводного RX - 8-ступенчатый автомат.