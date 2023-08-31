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31 авг 2023

Exeed RX обзавёлся «автоматом»

Exeed RX обзавёлся «автоматом»
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Exeed представила на родине модификацию кроссовера RX под названием Flying Fish. Новинка получила 8-ступенчатую автоматическую коробку вместо роботизированной

Также в оснащение данной версии входят адаптивная подвеска с регулирующимися амортизаторами, передние кресла с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Однако полный привод для Flying Fish не доступен для базовой комплектации. Компания подмечает, что переход на 8-ступенчатый «автомат» позволит значительно сократить количество потребляемого топлива и сделает автомобиль более комфортным для эксплуатации в городской среде.

Exeed RX Flying Fish оснащается турбомотором объемом 2,0 л. Мощность - 261 л.с. Крутящий момент - 400 Нм. Напомним, что данный агрегат в России дефорсирован до 249 л.с. и 385 Нм. Стоимость новой версии в Китае начинается от 167 000 юаней (примерно 2 200 000 рублей).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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