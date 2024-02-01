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1 фев 2024

На китайский рынок выходит гибридный Exeed RX. Ждем новинку в России

На китайский рынок выходит гибридный Exeed RX. Ждем новинку в России

Китайская компания Exeed готовится вывести на рынок гибридную версию PHEV кроссовера RX (на родине - Xingtu Yaoguang). Ожидается, что автомобиль появится на российском рынке уже в этом году

В основе гибридной силовой установки C-DM лежат бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Ему составит пару один электродвигатель (пока не известны технические характеристики) и фирменная 3-ступенчатая коробка DHT. Разгон до “сотни” составит 4,26 с. Емкость аккумулятора на данный момент не раскрывается, но отмечается, что только на электроэнергии автомобиль способен проехать до 165 км, а в гибридном режиме - 1400 км. Средний расход - 4,2 л. на 100 км.

В плане дизайна изменений практически нет. Единственное, что можно заметить - это слегка иной рисунок решетки радиатора с более узким расстоянием между ромбовидными элементами. Салон также не отличается от бензиновой версии. На передней панели установлен единый кластер виртуальной “приборки” и мультимедийной системы. Вероятно, для гибрида предложат новые варианты окраски кузова и цветового оформления интерьера.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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