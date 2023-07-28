Объявлена стоимость Exeed RX в России

Российский офис китайской компании Exeed объявил цены на новый кроссовер Exeed RX. Рекомендованная розничная цена в РФ стартует от 5 400 000 рублей

Продажи кроссовера на родном рынке начались еще в феврале текущего года, но там кроссовер известен под названием Yanguang. Автомобиль сконструирован на платформе T2X, на которой также базируется полноразмерный кроссовер Chery Tiggo 9. Габариты новинки составят: 4781 х 1920 х 1671 мм., а колесная база - 2820 мм.

В основе силовой установки лежит бензиновый 4-цилиндровый турбированный мотор объемом 2,0 л. Мощность - 249 л.с. Крутящий момент - 385 Нм. Паспортный разгон до 100 км/ч - 7,6 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод - полный.

Отметим, что в России также появится лимитированная версия кроссовера с иным цветом кузова под названием “Лунный серый”. За такую версию производитель попросит от 5 600 000 рублей.

