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10 фев 2025

Chery представила Exeed VX с гибридной силовой установкой

Chery представила Exeed VX с гибридной силовой установкой
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Chery готовится вывести на рынок новую версию большого кроссовера Exeed VX. Автомобиль станет гибридом и составит конкуренцию Li L8 и Aito Seres M7

Дизайн полностью повторяет бензиновую версию, которая официально продается на российском рынке. Однако габариты немного отличаются: длина - 5010 мм, ширина – 1940 мм, а высота – 1800 мм и колесная база - 2900 мм. Новинка на 40 мм длиннее и на 8 мм выше бензиновой версии.

Гибридный Exeed VX построен на платформе M3X и по умолчанию оснащается полным приводом. В основе силовой установки – 1,5-литровый турбомотор 156 л.с. и два электродвигателя. Суммарная мощность системы составляет 462 л.с. Паспортный разгон до “сотни” - 5 с. Автомобиль получил батарею емкостью 34,46 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 143 км, а в гибридном режиме - 1300 км (CLTC). Заявленный средний расход топлива - 1,5 л. на 100 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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