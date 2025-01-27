Появились подробности о гибридной версии Exeed VX

Компания Exeed поделилась изображениями гибридной версии кроссовера VX. Старт продаж пока не анонсирован

Судя по фотографиям, гибрид будет отличаться от бензиновой версии, которая представлена у нас, только рядом деталей в задней части кузова. Здесь иные бампер, дверца багажника и светотехника, соединяющаяся по ширине кузова в форме буквы П. Покупателям предложат на выбор версии с 6- или 7-местным салоном.

Предполагается, что гибридный Exeed VX приводится в движение системой C-DM. Это тандем из 1,5-литрового турбомотора и двух электродвигателей, обеспечивающих полный привод. В связи с этим суммарная мощность системы может достигать 605 л.с., а максимальный запас хода в гибридном режиме - 1200 км.