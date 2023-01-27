Автомобильный портал Motorpage
27 янв 2023

Exeed VX сменит поколение весной нынешнего года

Exeed VX сменит поколение весной нынешнего года
Автор фото: фирма-производитель

Компания Exeed будет позиционировать обновлённый вседорожник VX как модель нового поколения

Как сообщают СМИ, со ссылкой на инсайдеров, китайский дебют нового Exeed состоится уже в апреле этого года. Российская же презентация должна пройти уже осенью. Любопытный факт - базовым двигателем кроссовера должна стать двухлитровая «турбочетвёрка» мощностью в 261 лошадиную силу. Этим же мотором Exeed VX оснащается и сейчас. Однако, в связке агрегатов изменится коробка передач, если ранее мотор работал с 7-ступенчатым роботом, то теперь ему на замену придет 8-ступенчатый автомат, который концерн Chery разработал своими собственными усилиями.

Также у машины существенно поменяется интерьер - здесь появится новая мультимединая система, а цифровая приборная панель будет включать в себя сразу три экрана.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Exeed VX

Exeed VX сменит поколение весной нынешнего года

27 января 2023
Exeed LX

Рассекречен Exeed LX с полным приводом для России

22 ноября 2022
Exeed LX

Exeed LX пережил рестайлинг

27 октября 2022
Exeed LX

Россиский Exeed LX получит новую версию

28 июля 2022
Exeed TXL

Китайская Exeed рассказала о новинках для России

15 июля 2022
Exeed TXL

Российский Exeed TXL получит более мощный двигатель

06 июня 2022

 Новости Exeed VX

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan UNI-K - changan uni-k (2021) «уникум» Тест драйв
21 января 2023

Changan UNI-K
"«Уникум»"
Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный
Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"
Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди
Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"

Написано новостей:

3 2 3 1 0