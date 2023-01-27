Exeed VX сменит поколение весной нынешнего года

Компания Exeed будет позиционировать обновлённый вседорожник VX как модель нового поколения

Как сообщают СМИ, со ссылкой на инсайдеров, китайский дебют нового Exeed состоится уже в апреле этого года. Российская же презентация должна пройти уже осенью. Любопытный факт - базовым двигателем кроссовера должна стать двухлитровая «турбочетвёрка» мощностью в 261 лошадиную силу. Этим же мотором Exeed VX оснащается и сейчас. Однако, в связке агрегатов изменится коробка передач, если ранее мотор работал с 7-ступенчатым роботом, то теперь ему на замену придет 8-ступенчатый автомат, который концерн Chery разработал своими собственными усилиями.

Также у машины существенно поменяется интерьер - здесь появится новая мультимединая система, а цифровая приборная панель будет включать в себя сразу три экрана.