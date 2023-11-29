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29 ноя 2023

Exeed привезет в Россию обновленный кроссовер VX

Exeed привезет в Россию обновленный кроссовер VX
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что китайская компания Exeed официально представит обновленный кроссовер VX уже в следующем месяце

Данная модель дебютировала на российском рынке в декабре 2021 года и вот спустя практически ровно 2 года автомобиль будет подвергнут рестайлингу. Главное изменение в дизайне - новая решетка радиатора, которая теперь обрамляется хромированной вставкой. Буквенный логотип компании сменил цвет с серебристого на золотой. Габариты автомобиля не изменились: 4970/1940/1792 мм., колесная база - 2900 мм.

Интерьер у нового Exeed VX также доработан. На передней панели установлено три экрана, один из которых отведен под “приборку”, а два других под мультимедийную систему.

В основе конструкции Exeed VX лежит платформа M3X Mars Architecture 2.0. Автомобиль все также оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 2,0 л. Мощность - 261 л.с. Крутящий момент - 400 Нм. Нововведение - теперь автомобиль комплектуется 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - передний или полный.
 

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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