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24 июн 2024

На бывшем заводе Mercedes-Benz наладят сборку кроссоверов Exeed

На бывшем заводе Mercedes-Benz наладят сборку кроссоверов Exeed
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Exeed, входящая в концерн Chery, в июле начнет сборку своих кроссоверов на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье. Первой на сборочную линию встанет модель Exeed VX

Сейчас завод принадлежит российской компании “Автодом”. Однако сотрудничество с китайскими партнерами пока официально не подтверждено. Глава “Автодома” Андрей Ольховский рассказал, что в перспективе завод будет выпускать от 4 до 6 моделей. После Exeed VX на конвейер может встать кроссовер Exeed TXL.

Первые VX российской сборки должны появиться в продаже в августе этого года. Напомним, что сейчас кроссовер оценивается от 5 700 000 рублей за рестайлинговую версию 2023 года. Под капотом - 2,0-литровый турбомотор мощностью 249 л.с. и 385 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом работает 8-ступенчатый “автомат”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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