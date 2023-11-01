В Китае стартовали продажи обновленного Exeed VX

Китайская компания Exeed, входящая в концерн Chery, объявила о старте продаж обновленного кроссовера VX (на родине - Exeed Lanyue). Автомобиль оценивается от 228 900 юаней (примерно 2 870 000 рублей)

Изменения коснулись как дизайна, так и силовой установки автомобиля. Теперь решетка радиатора состоит из горизонтальных хромированных элементов, а буквенный логотип компании сменил цвет с золотого на серебряный. Габариты автомобиля не изменились: 4970/1940/1792 мм., колесная база - 2900 мм. Интерьер такой же, как у Geely Monjaro. На передней панели установлено три экрана, один из которых отведен под “приборку”, а два других под “мультимедийку”. Управляется вся система чипом Qualcomm Snapdragon 8155.

В основе конструкции Exeed VX лежит платформа M3X Mars Architecture 2.0. Автомобиль все также оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 2,0 л. Мощность - 261 л.с. Крутящий момент - 400 Нм. Нововведение - теперь автомобиль комплектуется 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - передний или полный.