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28 янв 2017

FAW планирует организовать серийное производство своих грузовиков в РФ

FAW планирует организовать серийное производство своих грузовиков в РФ
Автор фото: фликр.ком

Китайская компания First Automotive Works (FAW) планирует наладить сборку своих грузовых автомобилей на территории РФ.

Заниматься организацией серийного производства грузовиков FAW в нашей стране будет совместный проект китайского автопроизводителя и его российского партнера «Сумотори» - компания «Юбо-Сумотори», которая еще в 2015 году подписала соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента Свободного порта Владивосток и недавно получила Свидетельство о присвоении Международного идентификационного кода изготовителя транспортного средства (World Manufacturer Identifier – WMI).

Собирать китайские грузовики планируется на мощностях предприятия «Техцентр Сумотори», расположенного в городе Артём. Первые HCV встанут на конвейер завода уже весной текущего года, но пока только в тестовом режиме.

«Следующим шагом к запуску производственной деятельности станет получение Сертификата одобрения типа транспортного средства», - заявил глава группы компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко.

Совокупный объем средств, вложенных в этот проект, составляет 28 млн рублей. Предполагается, что проект будет способен обеспечить региону до 52 новых рабочих мест.

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При написании новости использовалась информация:
РИА Новости, Автостат

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