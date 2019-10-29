FAW планирует захватить Россию

Китайский автопроизводитель FAW планирует начать продажи в России двух новых моделей автомобилей

Сообщается, что россиянам предложат седан C-класса и кроссовер. Названия моделей пока не сообщаются. Ожидается, что в салонах официальных дилеров бренда новинки появятся в 2020 году. Можно предположить, что под неизвестным седаном скрывается Besturn B30, который уже был анонсирован ранее. На рынке Китая модель Besturn B30 предлагается с двигателем 1.6 литра мощностью 108 л.с. Для него доступны как 5-ступенчатая "механика", так и 6-диапазонная автоматическая трансмиссия.

А вот о кроссовере достоверных сведений нет. Речь может идти о модели D60, представленной на Московском автосалоне еще в 2016 году. У него атмосферные двигатели 1.5 и 1.8 на 113 и 139 л.с. соответственно. Первый сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой, второй - с 6-диапазонным "автоматом".