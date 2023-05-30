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30 май 2023

FAW привез в Россию флагманскую модель

FAW привез в Россию флагманскую модель
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания FAW рассказала о комплектациях флагманского кроссовер Bestune T99, продажи которого начнутся буквально на днях

Базовое оснащение у машины будет богатым. Комплектация включает в себя четыре подушки безопасности, 12-дюймовую виртуальную приборную панель, 12,3-дюймовую мультимедийную систему, кожаную обивку сидений салона, ESP, ABS, датчик дождя, датчик света, обогрев и вентиляцию передних сидений, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль.

Вторая (она же последняя) комплектация носит название Luxury. Здесь уже добавляются различные электронные ассистенты, вроде системы распознавания дорожных знаков. Что касается агрегатов, то под капотом у T99 располагается 218-сильный, двухлитровый турбомотор, который работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом»

При написании новости использовалась информация:
РБК

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