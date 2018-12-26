FAW привезет в Россию компактный кроссовер

Китайский производитель решил заняться расширением модельного ряда и в следующем году российских покупателей ожидает появление нового компактного кроссовера FAW Besturn X40

Что касается сроков появления модели, то производитель заявляет апрель-май следующего года. Интересно, что сам по себе кроссовер относительно «свеж», на домашнем рынке продажи X40 запустились только в 2017 году. Кстати, что касается оснащения, то к нам автомобиль будет поставляться с атмосферным двигателем 1.6 литра с отдачей в 108 лошадиных сил. Мотор будет агрегирован как с 5-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

В качестве особенностей нового автомобиля, производитель заявляет богатое наполнение комплектаций. Уже в "базе" автомобиль будет оснащен боковыми подушками безопасности, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, задними датчиками парковки, креплениями детского кресла ISOFIX, системой контроля давления в шинах и развлекательно-информационной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Что касается цен, то они будут объявлены ближе к старту продаж.