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29 янв 2020

FAW везет в Россию новый кроссовер

FAW везет в Россию новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания FAW осенью 2020 г. планирует вывести на российский рынок две новинки. Речь идет о кроссовере Bestune T77, который в РФ будут продавать под названием X60, а также о седане С-класса

Модель Т77 уже далеко не нова -  она дебютировала еще в 2018 году. В Китае кроссовер предлагают с безальтернативным 1,2-литровым бензиновым наддувным агрегатом мощностью 143 л. с., который может работать в паре с пятиступенчатой «механикой» либо с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

О каком именно седане идет речь, пока неясно. Не исключено, что FAW привезет в Россию модель FAW B30, уже появившуюся на официальном сайте компании. В Китае модель доступна с единственным 1,6-литровым 108-сильным бензиновым двигателем, работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач либо с шестидиапазонным «автоматом».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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