Китайцы дали представление об автомобильной сексуальности

На автосалоне, проходящем в китайском Чанчуне, компания FAW представила Bestun B2-Concept. Цель прототипа — демонстрация новой дизайнерской концепции, которая ляжет в основу седанов марки следующего поколения

Сексуальная тема, собственно, заключается в названии той самой концепции – «Сексуальная поверхность», она подразумевает использование сложного сочетания света и теней. Светодиодные фары и решётка радиатора с асимметричным узором интегрированы друг в друга. Прообразом для оптики стало китайское оружие гэ, похожее на алебарду. Особенности концепта — отсутствие центральной стойки, задние «суицидальные» двери, распахивающиеся против хода движения, камеры вместо зеркал заднего вида и 22-дюймовые колёса.

Традиционным для китайских концептов стало наличие большого количества сенсорных поверхностей. Штурвал сделали складным, намекая на беспилотные технологии. Однако о системах помощи водителю информации нет. Как и о силовых агрегатах концепта.