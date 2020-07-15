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15 июл 2020

Китайцы дали представление об автомобильной сексуальности

Китайцы дали представление об автомобильной сексуальности
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне, проходящем в китайском Чанчуне, компания FAW представила Bestun B2-Concept. Цель прототипа — демонстрация новой дизайнерской концепции, которая ляжет в основу седанов марки следующего поколения

Сексуальная тема, собственно, заключается в названии той самой концепции – «Сексуальная поверхность», она подразумевает  использование сложного сочетания света и теней.  Светодиодные фары и решётка радиатора с асимметричным узором интегрированы друг в друга. Прообразом для оптики стало китайское оружие гэ, похожее на алебарду. Особенности концепта — отсутствие центральной стойки, задние «суицидальные» двери, распахивающиеся против хода движения, камеры вместо зеркал заднего вида и 22-дюймовые колёса.

Традиционным для китайских концептов стало наличие большого количества сенсорных поверхностей. Штурвал сделали складным, намекая на беспилотные технологии. Однако о системах помощи водителю информации нет. Как и о силовых агрегатах концепта.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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