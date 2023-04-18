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18 апр 2023

Представлен новый Hongqi L5

Представлен новый Hongqi L5

Концерн FAW на автосалоне в Шанхае провел мировую премьеру представительского седана Hongqi L5 второго поколения

Пусть в дизайне и прослеживается преемственность с машиной первого поколения (общий ретро-стиль, круглые фары и т.д.), но кузов здесь спроектирован с чистого листа. В салоне же роскошь во всём её проявлении - отделка кожей и дорогой тканью, а также ценными породами дерева.  К сожалению, технические характеристики машины остаются нераскрытыми - мы знаем лишь то, что под капотом появится мотор V8 с турбонаддувом.

В целом же Hongqi L5  является одним из самых дорогих автомобилей Китая - модель часто сравнивают с Rolls Royce, так как сборка китайского флагмана происходит практически вручную. Hongqi же занимает высшее положение в иерархии автобрендов Поднебесной, на автомобилях этой марки с конца 1950-х ездят первые должностные лица КНР.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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