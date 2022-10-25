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25 окт 2022

У FAW Bestune T77 в России появится флагманская версия

У FAW Bestune T77 в России появится флагманская версия
Автор фото: фирма-производитель

Компания FAW объявила российскую стоимость вседорожника Bestune T77 в новой комплектации Prestige Plus. Стоить такой кроссовер будет более 2.3 миллионов рублей

Новая версия может похвастать такими опциями, как светодиодная оптика, камеры кругового обзора, система контроля полосы и.т.д. Интересно, что с внедрением новой комплектации производитель откажется от промежуточной версии Prestige.

T77 в версии для российского рынка комплектуется полуторалитровым турбомотором мощностью 160 лошадиных сил. Самая доступная версия Bestune T77 оснащается шестиступенчатой механической коробкой, прочие — семидиапазонным «роботом». К слову, до конца года автопроизводитель планирует продать, минимум, семьсот машин. Любопытно, но в начале месяца концерн объявил о поставках на российский рынок подержанных автомобилей из Китая.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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